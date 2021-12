VIDEO - La nouvelle éco : une jeune éducatrice mayennaise crée la turbulette qui se transforme en sac à dos

Les parents et les enfants vont adorer l'idée d'une éducatrice mayennaise qui s'est penchée sur la réutilisation d'un objet du quotidien dans les familles : la turbulette. Souvent, ce vêtement pour les bébés finit au placard ou même à la déchetterie.

A travers sa marque baptisée Pitybout, Mélanie Laigneau, elle, a décidé de produire des turbulettes qui se transforment en sac à dos : "les turbulettes, on les utilise de 0 à 4 mois et une fois qu'elles sont trop petites elles se transforment en sac à dos. Le but est que l'enfant retrouve le vêtement dans lequel il a grandi en sac à dos pour aller à la crèche, à l'école ou au sport, dans un design original avec des animaux de la savane. C'est tout doux et très agréable au toucher".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Une campagne de financement participatif a été lancée pour finaliser ce joli projet.