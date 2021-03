IMAGES - La Patrouille de France fait voler Yannick Bestaven en Provence

Un décollage sous la pluie, après une semaine de beau temps. Comme pour rassurer le marin, qui ne cache pas ne pas faire le malin au moment d'enfiler sa tenue et son casque tricolore. Le vainqueur du Vendée Globe vit une aventure inédite avec la Patrouille de France. Comme ils le font à de très rares occasions avec des civils, les pilotes de la Patrouille de France ont invité Yannick Bestaven à effectuer un vol avec eux. Rendez-vous est pris ce vendredi 19 mars.

Le rochelais arrive sur la base aérienne 701 de Salon-de-Provence en début de journée. Echange avec les pilotes, tour du matériel, habillement, briefing... Yannick Bestaven est mis en condition pendant plus de quatre heures, avant de monter dans l'avion numéro 9, l'avion suiveur, de la Patrouille, puis de voler à plus de 800 Km/h et de prendre jusqu'à 6 g (accélération) !

Yannik Bestaven s'est régalé Copier

"Vous êtes des grands malades" Yannick Bestaven s'adresse aux pilotes de la Patrouille de France

"C'est magnifique, je n'ai pas de mots. Voir la Patrouille sous tous les angles, c'est magnifique s'extasie Yannick Bestaven, qui a eu l'impression que le vol a duré cinq minutes (45 minutes en réalité, autour de Salon-de-Provence, en survolant le Luberon). C'est impressionnant de précision, de cohésion. Sympa comme tout! Je suis content de ne pas avoir eu de nausées, de perte de connaissance et d'avoir pu en profiter."

Yannick Bestaven a piloté l'Alpha-Jet de la Patrouille de France. Des sensations énormes! Copier

C'est le commandant Samuel Lanos, grand fan de voile et du Vendée Globe, qui a eu l'idée d'inviter l'un des héros du Tour du Monde en solitaire. Car les deux univers ne sont pas si éloignés l'un de l'autre. "Le skipper doit connaitre son bateau, savoir à quelle vitesse il marche bien, changer les voiles s'il le faut en fonction du vent raconte le leader de la PAF. Il est néanmoins tributaire des conditions extérieures. Dans son avion, le pilote doit être capable de bien piloter, doit connaitre la réponse des réacteurs mais il est néanmoins dans l'atmosphère et peut, parfois, devoir gérer des conditions météo adverses."

Le briefing, étape indispensable avant le vol © Radio France - Bruno Blanzat

En tenu, Yannick Bestaven est prêt à embarquer © Radio France - Bruno Blanzat

Derniers conseils avant le vol au dessus de la Provence © Radio France - Bruno Blanzat

Yannick Bestaven est à bord du 9e avion, sur la droite © Radio France - Bruno Blanzat

"Je vais vous faire voler, mais sur l'eau (rires)" Yannick Bestaven invite les pilotes de la PAF pour un match retour, sur son bateau, à La Rochelle.

Son Alpha-Jet posé, Yannick Bestaven propose aux pilotes de la PAF de les revoir, mais dans un autre monde: "Je vais les faire manœuvrer, leur faire voir quelles sensations on peut avoir sur sur nos bateaux à foils (sorte d'ailes), bateaux géniaux, comme leurs avions. Il y aura donc, c'est sur, un match retour. Je vais vous faire voler, mais sur l'eau !"