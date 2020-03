Vidéo - Coronavirus : à Nancy la place Stanislas déserte

L'une des plus belles places d'Europe comme vous ne l'avez jamais vue : la place Stanislas à Nancy figée par le coronavirus. Les chants des oiseaux résonnent dans la ville minérale. Vidéo d’un centre-ville à midi où seuls quelques SDF et deux policiers s’attardent.

La place Stanislas vide un jour de semaine à midi. Une place comme vous ne l’avez jamais vue : seuls deux policiers surveillent le centre-ville historique de Nancy face à une place désertée par le confinement imposé par le coronavirus dans une vidéo réalisée en plein soleil.

Quelques joggeurs et livreurs à vélo, quelques personnes avec un sac de course ou une baguette mais le confinement est strictement respecté.

Trois personnes sans domicile fixe se sont installés, sur des terrasses de restaurants, rue des Maréchaux, à deux pas de la place Stan alors que le Samu social sillonne la ville en pleine journée avec à l’intérieur des travailleurs sociaux qui portent des masques.

Coronavirus et ville à l'arrêt

Un centre-ville désert, ce jeudi midi, où les chants des oiseaux résonnent dans Nancy figée par la pandémie de Covid-19 depuis le mardi 17 mars 2020. Une patrouille de police remonte la rue Saint-Jean. Dans toutes les rues du centre-ville, rue Saint-Dizier, rue des Dominicains, place Carrière, boulevard Joffre, le spectacle est le même : une ville à l’arrêt avec juste, de temps à autre, une rare voiture.

On ne s'arrête pas, on ne se parle pas

Un passant sur quatre porte un masque ou un foulard. On ne s’arrête pas, on ne se parle pas. Une place Stanislas aux sons étranges et inédits qui devrait rester vide de nombreux jours.