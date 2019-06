VIDÉO : La plus grande bouée licorne du monde testée près de Brest

Une bouée licorne géante, qui mesure plus de trois mètres de long et peut accueillir plusieurs personnes à son bord, a été testée, ce vendredi, au Centre nautique du Relecq-Kerhuon.

Bretagne, France

C'est ce qui s'appelle ne pas passer inaperçu... Une gigantesque bouée licorne a été testée, ce vendredi, au Relecq-Kerhuon. Une bande de copains avait commandé l'énorme engin sur internet l'année dernière, pour rire, et attendait les conditions idéales pour l'essayer. Ce vendredi, trois membres de La maison du libre et un étudiant qui travaille au Centre Nautique se sont lancés!

Un compartiment étanche pour stocker les boissons

Cette bouée licorne hors-norme mesure plus de trois mètres de long et peut accueillir plusieurs personnes à son bord (gilet de sauvetage obligatoire). Elle peut embarquer jusqu'à 600kg et dispose de huit "reposes gobelets" et d'une zone étanche pour stocker les boissons!

Il a fallu plus de 40 minutes pour gonfler le mastodonte des mers, et la complicité du Centre nautique du Relecq pour la tracter.