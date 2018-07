Strasbourg, France

Découvrir Strasbourg au fil de l'eau et jouer au capitaine ! Dés le week-end prochain, les bateaux électriques de la société Marins d'eau douce seront à la disposition des Alsaciens et des touristes qui veulent enfiler leur costume de loup de mer et piloter les bateaux pour une balade sur l'Ill. Il y en a 12, de 5, 7 et 11 places.

3 itinéraires sont proposés aux utilisateurs. © Radio France - Soizic Bour

3 itinéraires proposés

Plusieurs itinéraires sont proposés : "historique", "nature" et "permis bateau" pour des navigations allant de 1 à 6 heures, 40 km de voies navigables, en passant par le passage Vauban, puis du côté de la Montagne Verte, le Heyritz, Ostwald, la Citadelle, et jusqu’au Parlement européen.

Une utilisation simplifiée et des bateaux qui se pilotent sans permis

Les bateaux de la société Marins d'eau douce sont électriques, sans permis, qu'on peut conduire à partir de 18 ans. Un briefing sécurité et une mise en route pour mettre à l'aise le capitaine et ses matelots sur le bateau et c'est parti.

"C'est très simplifié, on a un volant, une manette qui permet de faire avancer ou reculer le bateau, avec plus ou moins de puissance", explique Nicolas Couderc, le co-fondateur de Marins d'eau douce.

Contrat de location et caution

Sur l'eau, il y a des règles : "Nos petits bateaux ne sont pas prioritaires", souligne Olivia, manager de la base. "Un plus gros bateau, et même un plus petit, un canoé kayak même, ou un paddle, il faudra les laisser passer", ajoute-t-elle.

Les consignes de sécurité aussi sont très claires : "Comme pour louer une voiture, il y a un contrat de location et une caution déposée par les utilisateurs", note Nicolas Couderc. "Ça permet de responsabiliser les gens et leur faire prendre conscience qu'ils ne sont pas dans un bateau tamponneur à la fête foraine".

Les itinéraires permettent de découvrir les monuments de Strasbourg depuis l'eau. © Radio France - Soizic Bour

En revanche il veut rassurer les utilisateurs : "nos bateaux sont géolocalisés, si un bateau va là où il n'a pas le droit d'aller, une alarme sonore se met en route et si jamais un bateau tombe en panne, on a une équipe d'intervention qui intervient en moins de 10 minutes sur place".

Olivia à la barre. © Radio France - Soizic Bour

Le projet, un partenariat public privé avec la ville de Strasbourg, a coûté 600 000 euros à la société Marins d'eau douce. Côté portefeuille, comptez 40 € l’heure de location du modèle 5 places, 50 € le modèle 7 places (200 € la journée de 6 heures), et 80 € l’heure pour le grand modèle de onze places.

De nouveaux bateaux en 2019

Il y aura plus de bateaux en 2019, Marins d'eau douce vise une ouverture de mars à novembre, ils feront des tests pendant l'hiver pour être sûrs de pouvoir rester ouverts pour le marché de Noël.

Depuis 2013, 60 000 locations ont été effectuées chez Marins d'eau douce, qui officie aussi à Paris, à Meaux et à Fontainebleau. Aucun incident n'a été rapporté.