L'Isle-sur-la-Sorgue, France

Dans le Vaucluse, on n'a pas la mer, mais on a quand même notre premier bain de l'année. Ce lundi matin, à l'Isle-sur-la-Sorgue, une douzaine de personnes se sont jetées dans la Sorgue, dans une eau comprise entre 12 et 13 degrés. Depuis le premier bain de l'an 2000, l’événement est organisé chaque année par la Confrérie des « Pescaïre Lilen » (les Pêcheurs L'Islois).

"En forme pour la nouvelle année"

"Je vous assure que quand on rentre dedans, elle ne paraît pas froide", rigole Jackie à sa sortie de l'eau. Elle ne "paraît" pas froide, mais Alain, membre de la confrérie, remet vite son peignoir une fois de retour sur la berge : "Je sors d'une grippe, donc il vaut mieux me préserver !" "Ça fait du bien et on repart en forme pour la nouvelle année", ajoute Jean-Marc, venu de Toulouse.

Mais ce bain du nouvel an, c'est aussi et surtout un moyen de parler de la Sorgue : "Sans elle, il n'y aurait pas tout ce qui s'est tissé autour de l'Isle-sur-la-Sorgue, explique François Arnaud, le président de la confrérie. Il y a la pêche, l'industrie et les activités touristiques. Une rivière en pleine plaine, avec une eau de cette qualité là, il y a des pêcheurs qui viennent de très loin... Avec les réseaux sociaux, la Sorgue devient réputée et donc il faut faire attention à ce qu'elle soit respectée."