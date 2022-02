VIDÉO - "La Staditude", la chanson bourrée d'humour de deux supporters du Stade Rennais

A l'heure où certains cherchent à écrire un hymne en l'honneur du Stade Rennais, une chanson humoristique sur le club commence à devenir virale sur les réseaux sociaux. Intitulée "La Staditude", elle retrace avec finesse, humour et auto-dérision les galères du club, sans oublier de rappeler, en conclusion, que "ça va bien mieux ces dernières années." La chanson est une reprise à la sauce Stade Rennais du titre "La Tristitude" du chanteur Oldelaf.

"La Staditude, c'est un petit peu de Stade Rennais avec beaucoup de solitude" comme le disent les auteurs de cette chanson, mais surtout, c'est ça :

A l'origine de cette chanson, deux amis : Paul (à gauche dans la vidéo, l'auteur de la chanson) et Antoine (à droite, à la guitare), qui ont souhaité composer cette chanson pour l'anniversaire d'un de leurs amis, Antoine, lui aussi supporter du Stade Rennais expatrié en Belgique. La vidéo a été tournée le 1er janvier dernier. Le but de Fauvergue, le mercato raté à l'été 2000, l'ascenseur entre D1 et D2 ou encore les deux finales perdues face à Guingamp : tous les échecs rennais y passent. Et c'est très drôle.