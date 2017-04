VIDÉO - La terre s'effondre à Reynès : un gouffre sur le parking

Il y a désormais un gouffre sur le parking en herbe à côté de la mairie de Reynès. La terre s'est effondrée, dévoilant l'une des anciennes galeries de la mine de gypse. Explications.

Une surprise de taille pour les habitants de Reynès ! Il y a quelques jours, ils ont découvert un immense trou sur un parking en herbe appartenant à la mairie. Un gouffre d'environ 6 mètres de diamètres et 10 mètres de profondeur.

Au fond du trou, une ancienne galerie

Il s'agit en fait de l'une des galeries de l'ancienne mine d'extraction de gypse, en activité sur la commune au début du XXème siècle. Il existe deux galeries dans le sous sol. Le gypse est une roche qui sert à faire du plâtre, elle est donc très sensible à l'eau, elle gonfle comme une éponge, et s’effrite quand elle sèche. "C'est carrément un effondrement jusqu'à la galerie. Il y a eu de fortes pluies en janvier, février et mars. Le gypse est très sensible à l'eau, qui le dissout, ça dissout le plâtre, et ça crée des cavités", explique Jacques Sicre, adjoint au maire de Reynès.

"C'est la première fois que l'on voit un trou aussi gros".

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le sol s'effondre, une étude géologique a été réalisée il y a 7 ans : "des points ont été répertoriés, où déjà on a eu le même phénomène, des trous se sont formés, rebouchés avec une dalle et des matériaux par dessus. Mais c'est la première fois que l'on voit un trou aussi gros".

De gros travaux pour éviter ces effondrements

Pour éviter ces effondrements, il faudrait créer des sillons pour canaliser l'eau de pluie et la déverser directement dans la rivière. Mais le coût total de ces travaux est estimé à 65 000 euros, beaucoup trop pour la petite commune de Reynès. En attendant, pour reboucher le trou, la mairie s'est rapprochée du Sydetom 66, l'organisme de collecte des déchets dans le département. Il est envisagé de le reboucher avec du mâchefer, le résidu des fours d'incinération des déchets de l'usine de Calce. Mais des études doivent être réalisé pour être sur que ça ne pollue pas le sol.