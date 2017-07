VIDEO - Lascaux II transformée en studio d'enregistrement

Depuis quelques semaines, le premier fac-similé accueille des groupes de musique pour des enregistrements intimistes diffusés ensuite sur Internet. Ce vendredi 28 juillet, le groupe "Un air deux familles" est venu interpréter quelques morceaux.

L'ouverture du nouveau centre international d'art pariétal de Montignac (Lascaux IV) a forcément créé un vide sur la colline de Lascaux. Depuis le mois de décembre, le premier fac-similé de la grotte, Lascaux II, ne reçoit plus que quelques groupes et des scolaires. Toujours en recherche de nouveautés pour médiatiser l'un des joyaux du Périgord, la Sémitour, qui gère ces sites a décidé de transformer Lascaux II en studio d'enregistrement.

Les groupes viennent jouer en acoustique dans cet écrin unique. Après quelques raccords et quelques essais, le collectif "Un air, deux familles" a tourné trois clips vidéo L'accordéoniste Jojo, des "Hurlements d'Léo" était impressionné par le site historique : "C'est d'une beauté... C'est inimaginable de voir que des hommes préhistoriques pouvaient dessiner de telles choses". Et il était assez fier de pourvoir s'y produire : "On pourra dire qu'on a joué dans les grottes de Lascaux" (rires).

"La grotte est un lieu idéal pour jouer. Les formes ne cassent pas le son et la réverbération du son est naturelle". Antoine Pallas

À l'intérieur, l'espace est un peu exiguë entre la régie et les nombreux projecteurs qui éclairent le groupe. "La grotte est un lieu idéal, explique Antoine Pallas, un des initiateurs du projet. "Les formes de la grotte ne cassent pas le son et la réverbération du son est naturelle. Donc nous n'avons pas besoin modifier énormément les sons en post-production."

Trois groupes se sont déjà prêtés au jeu et ce vendredi 28 juillet, "Un air, deux familles", regroupement des "Ogres de Barback", venu de Bordeaux et des "Hurlements d'Léo", de la région parisienne, est venu enregistrer une session musicale acoustique au milieu des taureaux, des aurochs et des chevaux. L'enregistrement sera bientôt visible en ligne sur la chaîne Youtube des grottes de Lascaux.