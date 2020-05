VIDEO - Le 1er mai, un chamois a été filmé par Alsace Nature à Schiltigheim

Le directeur d'Alsace Nature, Stéphane Giraud, n'arrive toujours pas à s'en remettre. Un chamois a été aperçu en plaine à Schiltigheim le 1er mai, vers 6h40. C'est un hasard total. L'association avait posé un piège photographique dans le cadre d'un projet de restauration de la Trame Verte.

Alsace Nature a posté la vidéo sur son site internet. On voit ce chamois adulte broutant tranquillement sur la berge. Que faisait-il là ? Et bien "_c'est un mystèr_e" pour Stéphane Giraud, "et nous n'aurons sans doute jamais de réponses".

Une conséquence du confinement ?

"C'est inévitablement lié" selon le directeur d'Alsace Nature. "Le fait qu'il y ait eu beaucoup moins de circulation, moins de dérangement et de présence humaine a permis a des animaux de reconquérir des territoires ou en tout cas de se sentir en sécurité dans des secteurs où ils ne vont pas.

Mais le confinement n'explique pas tout : "ce chamois étit très loin des populations connues qui sont plutôt situées du côté du Honeck. Même s'il y a quelques chamois dans les Vosges bas-rhinoises, ce n'est quand même pas le gros de la population. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a une part de mystère".