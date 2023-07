VIDEO : Le 1er RPIMa saute sur les Fêtes de Bayonne et réveille le Roi Léon

Comme le précise l'un de ses officiers présents à Bayonne ce samedi, le 1er RPIMA (1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine) est engagé un peu partout dans le monde avec des missions spécifiques sur le contre-terrorisme. Ce régiment dépend des forces spéciales de l'armée française et du commandement des forces spéciales Terre.

Saut sur l'Adour

Pour ce samedi, c'est en mode démonstration que ces soldats sont venus aux Fêtes de Bayonne. Dans un premier temps, ce sont deux vagues de 4 parachutistes, larguées depuis un avion Pilatus, qui ont sauté sur Bayonne. 7 parachutistes en solo et un tandem "musical" composé du pilote le plus expérimenté du régiment et du chef de la musique du 1er RPIMa qui jouait de sa trompette durant la descente vers l'Adour. Ce parachute tandem permet d'empoter 2 personnes pour 200 kilos de masse totale en vol.

Descente en rappel du bâtiment de la mairie de Bayonne

Les commandos du 1er RPIMa se sont ensuite rendus sur le toit de l'Hôtel de ville de Bayonne pour descendre le long de la façade du bâtiment, en rappel, et rejoindre le balcon de la mairie. Différentes manières de remplir cette mission avec en fin d'exercice 2 soldats que se sont positionnés au-dessus du trône du Roi Léon pour ouvrir le dais de sa majesté lors de son réveil à midi.