VIDÉO - Le beau geste d'Edinson Cavani pour un petit Amiénois après le match Amiens-PSG

Amiens, France

Un petit garçon hésitant qui surgit en zone mixte, d'ordinaire réservée aux journalistes pour l'interview des joueurs, et qui demande à son idole le maillot du match Amiens SC-PSG (4-4). La scène se déroule samedi soir après le match au stade de la Licorne. Et l'idole du petit garçon, c'est Edinson Cavani, l'attaquant argentin du club parisien, qui donne de bon coeur le jersey de la rencontre. Le jeune Amiénois a même eu droit à un bisou de la star argentine.

"gentil", "pro", "humain"...

Publiée sur la page Facebook de France Bleu Picardie, la vidéo a fait beaucoup réagir sur la personne d'Edinson Cavani : "Il est super gentil et il ne se prend pas la tête, j'aurais préféré qu'il joue dans un autre club car je n'aime pas le PSG", note une internaute. "Pro" et "humain", note un autre. "La plus belle action du match", ose encore un commentaire, tandis que d'autres louent la "sensibilité" du joueur argentin.

"Merci Monsieur Cavani pour le geste, tu es l’idole de mon petit neveu, il est tellement heureux, on ne dormira pas de sitôt ce soir", a commenté une internaute proche du petit garçon.