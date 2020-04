VIDÉO - Le blogueur Evan de Bretagne propose chaque semaine son journal du confinement sur internet

A cause du confinement, Evan de Bretagne ne peut plus réaliser ses vidéos découvertes sur la région. En attendant de pouvoir repartir sur les routes bretonnes, le blogueur 100% pur beurre propose chaque semaine sur les réseaux sociaux son journal du confinement.

Comme tout le monde, Evan de Bretagne est confiné chez lui depuis le 17 mars. Impossible de partir en tournage pour réaliser de nouvelles vidéos. Alors le blogueur breton a eu l'idée de créer un journal du confinement.

"J'y ai pensé le deuxième jour du confinement" explique Evan de Bretagne. "On m'envoie souvent des informations sur la Bretagne, des initiatives à relayer mais je n'en ai pas toujours l'occasion, là c'est le bon moment".

Evan se filme donc chez lui dans son appartement, d'abord tous les 3 jours, mais désormais une fois par semaine. "Ce journal du confinement me prend du temps à monter, j'y insère les liens que l'on m'envoie".

Des bons plans pour les Bretons... et les autres

Dans le numéro 7 de son journal du confinement par exemple, Evan propose un lien pour faire un escape game à la maison, une application qui nous fait manger des hamburgers virtuels (plus on en mange et plus on grossit!!). Il y a aussi le Musée de la Marine qui via Facebook propose des activités à faire pendant le confinement ou encore le lien pour la plateforme créée par la Région Bretagne pour trouver des produits locaux.

Les retours sont très positifs. "Entre les diffusions sur Twitter, Facebook et Instagram, plus de 4000 personnes regardent chaque nouvel épisode de mon journal du confinement" explique Evan de Bretagne. "Et plus je remercie les gens qui m'envoient des idées, plus j'en reçois, ça boule de neige, c'est super".

Le prochain épisode devrait sortir dimanche 12 avril.

Pour s'évader encore plus loin, Evan vient de mettre en ligne des vidéos de la Laponie

En février dernier, Evan de Bretagne était allé rencontrer Guillaume un Breton qui vit en Laponie avec le peuple Sami. La sortie de cette série a été un peu perturbée par le confinement. Mais le blogueur breton a décidé de les publier malgré tout. "J'ai de très bons retours là aussi, les gens apprécient de pouvoir voyager un peu tout en restant chez eux".

C'est vrai que les images sont magnifiques : la neige, la nature, les rennes dont s'occupe Guillaume. Un vrai moment d'évasion pendant le confinement. A découvrir sur le blog d'Evan de Bretagne.

Le blogueur 100% pur beurre prépare aussi d'autres surprises aux internautes bretons... Une série tournée juste avant le confinement avec l'Orchestre Symphonique de Bretagne.

Et dès qu'il le pourra, Evan partira faire un tournage à la rencontre des habitants de l'île d'Ouessant.