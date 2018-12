VIDEO - Le calendrier de l'Avent de France Bleu Breizh Izel

France Bleu Breizh Izel déménage ce mois-ci à Créac'h Gwen, au sud de Quimper. L'équipe en profite pour vous faire découvrir les coulisses (et les dossiers !) de la radio.

Quimper, France

Quand on déménage, on fait des cartons...Et parfois on retrouve de drôles de souvenirs!

A l'occasion de son installation à Créac'h Gwen, au bord de l'Odet, à Quimper, l'équipe de France Bleu Breizh Izel a eu envie de vous faire partager les coulisses de la radio (et aussi quelques dossiers, tant qu'à faire, autant rigoler !).

Chaque jour avant Noël, on vous propose d'ouvrir une case de notre calendrier de l'Avent vidéo !

Voici la première case, le 1er décembre : Les dossiers du rédacteur en chef