VIDEO - Le chœur du collège Saint Michel Garicoïts de Cambo reprend la 5ème symphonie de Beethoven

La vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il y a quinze jours, le chœur du collège Saint Michel Garicoïts à Cambo-les-Bains a dévoilé la vidéo de sa reprise de la 5ème symphonie de Beethoven filmée à la villa Arnaga. Une reprise un peu particulière, puisque les 185 jeunes choristes ont réalisés les percussions, mais sans aucun instrument, seulement avec leur corps. On appelle ça, le body tap.

"C'est donc des percussions corporelles", explique Nelly Guilhemsans professeur de musique derrière ce projet. On se sert du corps comme d'un instrument et on cherche des timbres, c'est à dire des sons différents selon, si on claque des doigts, on se tape le torse, on se tape des mains, on tape la cuisse, le pied par terre, etc. On a exploré toute cette banque de sons".

Ensuite choisir la 5ème symphonie de Ludwig Von Beethoven n'était pas au hasard, puisque qu'il s'agissait en 2020 de rendre hommage au compositeur allemand né 250 ans auparavant. Sauf que le COVID étant passé par là, l’événement a dû être reporté à plusieurs reprises. Et organiser ce type d’événement visuel, sans aucun instrument était d'ailleurs un petit pied de nez à la situation sanitaire. "En ce moment, c'est difficile de faire chanter les jeunes avec un masque. C'est très compliqué. On s'essouffle très vite. Donc, c'est une façon de un petit stratagème pour contourner les restrictions que de faire de la percussion", sourit la jeune professeure.

Autour de la fontaine de la villa Arnaga les choristes ont tourné pendant toute une matinée d'avril pour cette vidéo de 4 minutes - Collège Saint Michel Garicoïts

Après plusieurs mois de répétitions, ils réalisent une vidéo de leur représentation à la villa Arnaga à Cambo et le résultat est grandiose. Et les enfants aussi sont ravis d'avoir participé à ça. "_Q_uand on voit le rendu, et ce que les gens ont ressenti après, c'est que du bonheur" raconte Aymeris en 3ème au collège et membre de la chorale.

La vidéo

En l'espace de 15 jours, la vidéo a été vue plus de 400 000 fois. _"J_e me suis dit on a de la chance, souligne Aymeris. C'est quand même unique ce qu'on vit, c'est à dire qu'on est quand même dans un collège où notre prof de musique nous propose énormément de choses". En effet, chaque année Nelly Guilhemsans multiplie les projets: du flashmob dans un centre commercial, à un concert autour de la chanteuse Zaz, etc.

_"D_ès qu'on fini un projet, il y en a un autre et, on se demande toujours qui est le prochain, qu'est ce qu'on va faire? C'est vraiment comme des petits papillons dans le ventre" affirme Louanne en 3ème aussi au collège, les étoiles dans les yeux. Et d'ailleurs le prochain projet de Nelly Guilhemsans reste un secret, mais il pourrait peut être s'agir de la suite du body tap...