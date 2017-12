VIDÉO. Le clip insolite des employés de la maternité de Saint-Chamond pour trouver des gynécologues

Les employés de la maternité de l’hôpital du Gier ont sorti les perruques et les guirlandes pour attirer l'attention et trouver des gynécologues. Trois médecins gynécologues quittent ou ont quitté le service et il faut les remplacer. Pour cela, les employés ont repris le tube de l'été, Despacito.

L'imagination est débordante, le clip hilarant et les paroles très travaillées. Les employés de la maternité de l’hôpital du Gier, basé à Saint-Chamond et qui accueille environ 800 nouveaux nés par an, tentent de faire le buzz. Sur l'air du tube de l'été Despacito, c'est un cri pour avoir "Des Gy-né-co !" qui s'exprime à travers ce clip. Une praticienne gynécologue est partie ailleurs dans la région le mois dernier et deux autres ont posé leur démission pour partir en janvier et au printemps prochains.

On voulait insister sur le caractère familial de la maternité (Marianne)

Le tournage a eu lieu mercredi et jeudi dernier et le clip a été publié vendredi. Marianne est sage femme à Saint-Chamond depuis trois ans : "Il faut absolument qu'on recrute des médecins gynécologues qui puissent être praticiens hospitalier, pas juste remplaçants, pour assurer une continuité des soins et une prise en charge globale. Je pense que les paroles sont plutôt explicites, on voulait insister sur le caractère familial de la maternité, on a vraiment une bonne entente entre collègues. Même si la situation est un peu compliquée, on continue de prendre les choses avec le sourire."