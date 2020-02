VIDEO - Le clocheton de la place Saint-Léger a retrouvé sa place à Chambéry

Le clocheton de l'Horloge, place Saint-Léger à Chambéry (Savoie) a retrouvé son emplacement ce lundi matin, après un mois d'absence pour rénovation.

Chambéry, France

Il est de retour, à sa place ! Ce lundi matin, le clocheton de l'Horloge a retrouvé son emplacement, place Saint-Léger à Chambéry (Savoie).

Après un mois d'absence pour rénovation, il a été réinstallé au dessus du 81 place Saint-Léger.

Le clocheton, 19e siècle, a été enlevé le 13 janvier dernier, par une grue. C'est par le même procédé qu'il a été réinstallé un mois plus tard ce 17 février au matin, après rénovation.

Dernier coup d'oeil avant la remontée © Radio France - Alicia Roux Ferrandes

Les travaux ont coûté 80.000 euros, prenant en compte la restauration de la structure en bois et celle du système de fonctionnement des horloges et du carillon. C'est l'entreprise Renault Charpente située à La Ravoire (Savoie) qui est en charge de la structure. La fonderie Paccard, basée à Sévrier (Haute-Savoie) était en charge de son côté de remettre en marche les trois cloches et le système d'horloge du clocheton.

Les Chambériens sont venus assister à la manoeuvre © Radio France - Joachim Dauphin