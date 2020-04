VIDÉO - Le club de rugby de Saint-Père organise une chaîne de passes pour soutenir les soignants

"Passe à ton voisin" c'est le nom de la vidéo réalisée par le club de rugby de Saint-Père dans le nord Ille-et-Vilaine.

A défaut de pouvoir se retrouver sur un terrain de rugby, les joueurs et le staff ont voulu montrer qu'ils restaient soudés et solidaires. Dans un film de plus de six minutes publié dimanche 5 avril à 15h "à l'heure du match", ils se passent d'image en image un ballon de rugby (parfois autre chose).

Rendre hommage aux soignants

L'idée, c'est Adrien Laval, l'entraîneur du SPRC, qui l'a eue. "J'ai été hospitalisé il y a quelques semaines et j'ai vu le travail des soignants au début de l'épidémie de coronavirus, j'ai eu envie de leur rendre hommage" explique-t-il

Par mail, Adrien Laval demande aux membres du club s'ils ont envie de réaliser une vidéo qui mettrait en valeur le rugby et qui permettrait de s'évader quelques minutes pendant le confinement.

Une centaine de réponses en 24h

En 24 heures, il reçoit une centaine de réponses sous forme de vidéos. Les membres du club se sont filmés chez eux pour participer, mais certaines réponses viennent de joueurs d'autres régions, de Normandie, du Sud ouest mais aussi de Suisse et même de Floride!

Le résultat est à voir via Youtube depuis dimanche 5 avril.

L'idée du club de rugby de Saint-Père inspire déjà un autre club, celui de Chinon (Indre-et-Loire) qui a décidé de prendre la passe au vol et de continuer la chaîne solidaire lancée en Bretagne.