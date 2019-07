VIDÉO - Le cochon rescapé du Parc Santé à Oloron baptisé "Peppa Pig"

Oloron-Sainte-Marie, France

Le cochon rescapé du parcours santé d'Oloron a été baptisé ce mardi. Il a 150 marraines et parrains, des enfants des écoles maternelles Calandreta, Légugnon, Prévert et Saint-Cricq. Les maîtres des quatre classes concernées par le projet ont soumis trois noms au vote des enfants : Peppa Pig, Boue et Mangetout. C'est le premier qui a finalement été choisi et dévoilé au cours d'une cérémonie devant l'enclos du cochon ce mardi.

L'histoire de ce cochon avait ému les Oloronais en mai dernier. Trois jeunes avaient attaqué les trois cochons du parc au couteau. Deux d'entre eux étaient morts mais Peppa Pig a pu être sauvé malgré ses blessures. Le procès de ces trois jeunes doit se tenir dans les prochains mois, la fondation Brigitte Bardot s'est constituée partie civile.

Le maire d'Oloron Sainte-Marie a aussi annoncé qu'en septembre l'animal aura de la compagnie puisque deux autres porcs viendront le rejoindre. Et pour ne frustrer personne ils seront appelés ... Boue et Mangetout.