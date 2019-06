VIDÉO - Le Département sort un nouveau film pour promouvoir le savoir-faire mayennais

Ce mardi 25 juin, le département de la Mayenne a publié sur internet un nouveau clip pour promouvoir le territoire. A l'image, les femmes et les hommes qui font vivre ce département.

Département Mayenne, France

Il y a quelques semaines, le Conseil départemental de la Mayenne s'est doté d'une nouvelle identité avec une marque de territoire : MAYENNE et un slogan : Chez nous on dit M comme Mayenne.

Après la boîte du gâteau mayennais, le Département sort un clip sur internet et les réseaux sociaux. C'est un film de deux minutes entièrement en noir et blanc (avec quelques touches de rouge) qui est censé mettre en avant les valeurs et les enjeux de la marque Mayenne.

De nombreuses personnalités

Les figurants de ce clip sont tous des Mayennais. Une façon de mettre en avant les savoir-faire du département. On peut y voir des artistes (Caroline Corbeau, Pénélope Poincheval, Mad Lenoir, Baba Diawara, Leb, etc), des sportifs (Laura Salin-Eyiké, Valentin Grimoux, Zacharie Hrimèche, Vladimir Vinchon, etc), des entrepreneurs (Mélanie Peron, Camille et Pauline Moquet, Guillaume Beucher, Jean-Pierre Derouet et Emmanuel Bouvet), des personnalités (Christian Huchedé, Olivier Hédin, Sylvain Rousselet, etc)...

Pour ses promoteurs, "ce film ambassadeur s'attache à partager l'esprit et la vision qui animent le département".