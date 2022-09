VIDÉO - Le duo comique mayennais José et René remonte sur scène 40 ans après leurs débuts sur Radio Mayenne

Ils sont de retour : José et René remontent sur scène ! Les humoristes, stars de Radio Mayenne dans les années 1980, reprennent le chemin des planches. Ils gardent la même formule 40 ans après, des sketchs sur le milieu rural, même les José et René de 2022 ont un tout petit peu changé.

Le duo comique José et René remonte sur scène. Avec leur rendez-vous "José et René vous racontent", ils vous ont fait rire dans les années 80 - 90 sur Radio Mayenne. Cette année, Rémy Roger et Claude Guibé, à la ville, reviennent avec un nouveau spectacle "Le sien qui peut y veut".

Le duo a gardé la même formule qu'il y a 40 ans. José emploie René comme commis à la ferme, sauf qu'en 2022 c'est un nouveau René, Claude Guibé. Les deux compères se connaissent depuis 30 ans mais c'est le confinement qui les a décidé à se lancer ensemble dans le spectacle.

Des années 80, ils ont gardé le parlé patoisant, "le vraaa parlééé des gens du Haut-Anjou et du Bas-Maine", explique Rémy Roger alias José. Reste aussi leur sujet de prédilection : le monde rural. "Parce que c'est ça la vie, répond José. C'est pas dans les lotissements dans les grandes villes, là, vous avez vu, tous ces crimes, ces bagarres." Forcément, le duo apte un peu ses sketchs à notre époque. "Y a des trucs qu'on disait dans les années 80 qu'on ne peut plus raconter maintenant."

José et René répètent depuis février pendant trois heures chaque semaine. Ils commencent leurs représentations à Vitré le 14 octobre au restaurant La Grenouillère puis viendront faire rire les Mayennais en novembre à Saint-Denis-de-Gastines.