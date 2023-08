Vidéo - Le fabuleux Solex de Nanard participe à la traditionnelle course déguisée des Fêtes de Soustons

Les Fêtes de Soustons et le traditionnel défilé de solex déguisé, une course qui existe depuis près de trente ans. Parmi les participants, comme chaque année, Nanard et "ses idées farfelues". Tout le monde le connaît ici et de l'aveu de certains habitants c'est "la Tour Eiffel de Soustons". Pour l'édition 2023, ce sapeur-pompier retraité innove et déguise son deux-roues en Canadair, en hommage à ses collègues du SDIS des Landes. Et pour l'accompagner ces tours de piste, David, sapeur-pompier soustonnais. C'est à 19h30 samedi 5 août dans le centre-ville de cette commune des Landes.

