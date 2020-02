VIDEO - Le foot freestyle tente une percée, en Sarthe

Le Mans accueillait durant le week-end des 8 et 9 février la coupe de France de football freestyle, discipline à la fois artistique et sportive, encore confidentielle en Sarthe. Le foot freestyle consiste à réaliser des acrobaties, des jongleries et de la gymnastique avec un ballon.

Devant un jeu public admiratif, massé sur les quatre côtés du tapis blanc, à même le sol, Ghislain Boisard enchaîne les figures. Le ballon glisse sur son dos ou ses genoux. Le jeune homme jongle debout ou assis. Avec la tête ou les pieds. Le Sarthois est l'un des meilleurs Français dans cette discipline qu'il entend bien populariser : "Les gens sont curieux, ils aiment regarder. Ils constatent que c'est artistique, que c'est beau à voir. Mais ils pensent que c'est très compliqué, alors qu'il est possible d'apprendre, en quelques séances d’initiation, certains gestes".

Faire sortir la discipline de l'ombre

La compétition nationale qui s'est déroulée ce week-end dans le gymnase Albert Camus, quartier Jean Jaurès au Mans avait pour objectif de faire sortir le foot freestyle de l'ombre et pourquoi pas de susciter des vocations, espère Stéphanie Langlade, présidente de l'association Freeschool 72 : "Avec cette Coupe de France que nous avons organisée ici, nous avons, je pense, touché pas mal de personnes, d'horizons divers qui découvrent cette discipline. J'en suis ravie!"

Le foot freestyle vit surtout sur les réseaux sociaux

Le foot freestyle reste pour l'instant ultra-confidentiel en Sarthe. Il est avant tout perçu comme un spectacle, visible en marge, par exemple, du cross du Maine Libre ou pour le Téléthon. Cette discipline n'a pas forcément vocation, d'ailleurs, à devenir un sport à part entière avec des clubs et une fédération, insiste Sébastien Langlade, le trésorier de l'association Freeschool 72 : "Ce n'est pas comme dans le foot, où il y a des règles. Free veut dire libre. Les jeunes s'aident d'autres freestylers pour progresser et s'améliorer. Le freestyle, c'est une famille!" Cette communauté vit surtout sur les réseaux sociaux, où s'échangent des vidéos montrant les performances des uns et des autres ou bien des tutoriels pour ceux qui veulent s'initier au football freestyle.

Deux associations en Sarthe

► Association Freeschool 72

► Association Freestyle No Limit