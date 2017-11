VIDÉO - Le Grand chêne de la réserve du Bout du Lac d’Annecy en finale du concours de l’arbre de l’année

Sera-t-il élu "arbre de l’année 2017" ? Le Grand chêne de la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy fait en tout cas partie des 14 arbres français finalistes de ce concours organisé par Terre Sauvage et l’ONF. Le public a jusqu’au 1er décembre pour voter.

Il se cache au cœur de la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy. Il faut une vingtaine de minutes de marche pour le découvrir. Planté au milieu d’une clairière, majestueux, le Grand chêne pédonculé se dévoile s’est paré de ses habits d’automne. Cet arbre haut d’environ 20 mètres et âgé de plus de 200 ans a séduit le jury de la 6e édition du concours de l’Arbre de l’année 2017. Un concours organisé par le magazine Terre Sauvage et l'Office Nationale des Forêts.

Le Grand chêne de la réserve du Bout du Lac fait partie des 14 arbres (chacun représentant une région de France) sélectionnés pour la grande finale. Le public a jusqu’au 1er décembre pour voter.

Concours de l’arbre de l’année : pour voter rendez-vous sur www.arbredelannee.com

(Capture d'écran www.arbredelannee.com) -