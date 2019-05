VIDÉO - Le grand toilettage du Lion de Belfort a commencé

Le Lion de Bartholdi, se refait une beauté jusqu'à début juin. Une entreprise spécialisée est chargée de nettoyer le monument emblématique de Belfort. France Bleu vous fait découvrir le chantier en vidéo.

Il avait besoin d'un bon toilettage. Les travaux de nettoyage du Lion de Belfort, la sculpture de Bartholdi, ont démarré fin avril et doivent durer plus d'un mois. Objectif : enlever les traces noires et la mousse qui se sont installées sur le grès rose. France Bleu Belfort Montbéliard a pu accéder au chantier et vous emmène en coulisses.

Les étapes du nettoyage

Etape 1 : la pierre est brossée pour enlever tout ce qui est mousse et végétal

la pierre est brossée pour enlever tout ce qui est mousse et végétal Etape 2 : la pierre est nettoyée par hydrogommage, un traitement avec de petites particules abrasives

la pierre est nettoyée par hydrogommage, un traitement avec de petites particules abrasives Etape 3 : le lion est imperméabilisé pour que la pierre n'absorbe plus l'eau

Les travaux de nettoyage sont réalisés par l'entreprise Albizatti, basée à Danjoutin. Le monument de Bartholdi est nettoyé tous les 10 ans environ. Le Lion attire chaque année 150.000 visiteurs. Coût des travaux : 41.000 euros. La terrasse du Lion est fermée jusqu'au 5 juin inclus.