VIDEO - Le lancer de haches, nouveauté à Nîmes pour se détendre !

Voilà une nouvelle activité qui devrait vite faire du bruit et attirer la foule à Nîmes. Un centre de "lancer de haches" vient d'ouvrir ses portes au public, ce vendredi, rue Cité Foulc. Il s'agit du onzième établissement ouvert en France par la société "L'hachez-vous", et c'est le tout premier dans le Gard. Le lancer de hache est une activité née au Canada et qui est arrivée en France en 2018. Il s'agit d'atteindre une cible, quasi la même qu'aux fléchettes, et compter les points. Diverses haches - de la plus légère à la plus difficile à manier - sont à votre disposition. Alexandre Julien, directeur de "L'hachez-vous" Nîmes : "ça sort un peu des bowlings et Escape Game qu'on trouve partout en France. Tout le monde peut venir se défouler. C'est plus un sport d'adresse que de force. Tout le monde y prendre du plaisir, en venant se lâcher chez nous. C'est juste une écoute au début sur la technique de lancer "

"Au bout de quelques minutes, on arrive à planter sa première hache, et prendre du plaisir (..) On appréhende un peu le fait de lancer une arme mais ensuite ça libère, ensuite on enchaîne les bons lancers et on prend du plaisir" Alexandre Julien, directeur de "L'hachez-vous" Nîmes

Sur 135 mètres carrés, vous trouverez huit boxes de lancer.

Le prix : 50 € l'heure pour maximum trois personnes par box.