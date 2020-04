VIDÉO - Le "Madison" des pompiers de Plouasne fait le buzz et passe sur TF1

Avec leurs pas de danse et leur déhanché ils font le buzz sur Internet. Le 15 avril dernier les pompiers de Plouasne dans les Côtes-d'Armor ont mis en ligne une vidéo sur leur page Facebook pour répondre à un défi lancé sur Internet, le #MadisonPompiersChallenge .

On y voit quatre pompiers (trois hommes et une femme) de la caserne costarmoricaine danser devant un camion rouge. La chorégraphie est maîtrisée et la bonne humeur là. Cette petite vidéo destinée à donner du baume au cœur aux soignants a rapidement fait le tour de la toile.

Dix jours plus tard elle aurait cumulé près d'un million de vues sur les différentes plateformes. Ce vendredi 24 avril, les pompiers ont même eu les honneurs du journal télévisé de Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Le buzz n'est sûrement pas terminé !