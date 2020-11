VIDEO - Le message de l'humoriste Jason Chicandier aux commerçants mayennais : "On va se déconfiner la gueule"

Sur Twitter, Jason Chicandier, adepte de l'humour gras, humoriste épicurien, adresse un message de soutien aux commerçants mayennais contraints de fermer pendant le reconfinement. "On picole un coup, on bouffe trop gras et on aura l'occasion de se serrer dans les bras", leur lance-t-il.

Voilà le genre de message de soutien qui redonne le sourire. On le doit à l'humoriste Jason Chicandier. Le garçon s'est fait connaître sur les réseaux sociaux avec des petites vidéos où il joue le rôle (de composition) d'un beauf un peu franchouillard, sympathique, au cœur tendre.

"Je pense bien à vous", commence l'humoriste, qui avoue que sa profession est, elle aussi, mise à mal par le confinement. "On picole un coup, on bouffe trop gras, on s'en fout : on verra pas nos pieds !", lance-t-il, hilare. "C'est pas grave parce qu'à un moment donné on va se déconfiner la gueule !", ajoute Jason Chicandier. "J'espère qu'on aura l'occasion de se serrer dans les bras, sentir nos aisselles et être enfin heureux", conclut-il.