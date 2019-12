Vidéo : le père Noël est Nîmois, il est chaque jour en tournée route de Sauve

Nîmes, France

Comment pouvez-t-on encore en douter ? Le père Noël est Nîmois. On le voit passer chaque jour pour sa tournée route de Sauve. Le père Noël judsqu'au 24 décembre travaille à la poste. Quand il ne chevauche pas son scooter électrique jaune avec la tête de Rudolph en bois sur la sacoche, il se nomme Anthony Seda. "Pour partager à l'approche des fêtes" et "proche de ses clients " dit le jeune quadragénaire, il a imaginé de mettre un peu de "joie en rouge et barbe à l'appui" dans sa tournée qui dessert quelques 500 clients. Et ils adorent.

La plateforme services courriers-colis de Nîmes Saint-Césaire mobilisée

"Formidable vitrine pour l'entreprise la poste que ce seul père Noël Nîmois" explique Olivier Felut, le directeur de la PSCC-Nîmes Saint-Césaire. Outre Anthony Seda, ce sont 240 collaborateurs sur le pont pour cette veille de Noël et quelques 7.000 colis par jour à envoyer avant le 24 au soir. Un défi à relever "mais éxpérience, volontarisme des personnels, nous permet chaque année de le faire avec succès"..