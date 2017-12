Chaque année à Tresques (Gard), on se presse pour admirer la "maison des lumières". Une maison entièrement illuminée par son propriétaire Michel Quijada et son épouse. Dans la véranda, une crèche géante avec près de 250 santons.

Tresques, France

L'endroit est devenu tellement fréquenté pendant les fêtes de fin d'année qu'il a fallu installer des barrières "route coupée" 500 mètres avant l'entrée de la maison.

Il faut dire qu'on la voit de loin avec ces milliers de guirlandes lumineuses.

C'est le résultat de plusieurs mois de travail de la part de Michel Quijada et de son épouse. Depuis une dizaine d'années, ils proposent à tout le monde de venir découvrir leur crèche géante et les guirlandes lumineuses installées dans la véranda et leur jardin.

"À partir du mois de septembre, tous nos week-ends sont consacrés à la conception de la crèche, puisque chaque année nous changeons tout le décor. Je prends trois semaines de congés pour le faire à temps plein."

Michel Quijada prend 3 semaines de vacances pour tout installer Copier

Le résultat vaut le détour. Près de 250 santons, habillés par Mme Quijada, une maison entièrement illuminée et nouveauté cette année, une animation musicale de plusieurs minutes avec un Père Noël et des lutins qui dansent au rythme de la musique.

Le soir venu, la « maison des lumières « s’anime à Tresques... #espritdenoëlpic.twitter.com/PpgEXemoKX — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) December 22, 2017

L'objectif de Michel Quijada, c'est d'offrir quelques minutes de bonheur à ceux qui viennent voir sa maison. "Hors de question de faire payer, notre démarche est totalement altruiste. C'est la magie de Noël".

" Notre objectif, c'est d'offrir un peu de bonheur" Copier

Quand la maison est illuminée, elle attire plusieurs dizaines de personnes. Certaines reviennent plusieurs années de suite pour découvrir les nouveautés.

Pour s'y rendre : au rond point des 4 chemins à Laudun, prendre direction Tresques. Faire quelques centaines de mètres et tourner à droite dans le chemin romain de Lyon. C'est au 967.