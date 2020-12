VIDEO - Le Père Noël invité de France Bleu Mayenne : "les lutins ne font pas de télétravail"

A quelques jours de sa tournée mondiale, qui passera évidemment par notre département, le Père Noël a accordé à France Bleu Mayenne un entretien exceptionnel. Malgré la crise sanitaire et le couvre-feu, il a assuré qu'il serait prêt à descendre du ciel avec des jouets par milliers.

Nous sommes à une semaine de Noël. France Bleu Mayenne a réussi à joindre le Père Noël. Il est actuellement confiné mais a assuré qu'il serait prêt, malgré la crise sanitaire et le couvre-feu, pour sa grande tournée le 24 décembre au soir et dans la nuit qui suit jusqu'au petit matin du 25 décembre : "il n'y a aucune inquiétude, tout sera distribué" a-t-il expliqué, félicitant au passage son équipe de lutins qui ne pense qu'à faire plaisir aux enfants, "ils ne font pas de télétravail et respectent les gestes barrières".

►►Regardez l'entretien qu'a accordé le Père Noël à France Bleu Mayenne

Les enfants doivent-ils déposer au pied du sapin un peu de gel hydroalcoolique ? "Non, ne vous embêtez pas avec ça, c'est inutile" répond le Père Noël, qui dispose sur son traîneau d'un tonneau de gel à côté de celui de vin chaud, "il faut juste ne pas se tromper".