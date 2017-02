VIDÉO - Le petit ours blanc du zoo de Mulhouse baptisé Nanuq par les internautes

Les internautes ont choisi. Le petit ours polaire né en novembre dernier au zoo de Mulhouse s'appellera Nanuq. Son nom a été dévoilé ce lundi après le vote de près de 20.000 personnes sur internet.

Près de 20.000 personnes ont voté pour choisir un nom au petit ours blanc né en novembre dernier au zoo de Mulhouse. C'est la proposition Nanuq qui a remporté le plus de votes. Le nom a été dévoilé ce lundi, il signifie "Ours blanc" en langue Inuit. Le personnel du zoo a également annoncé le sexe de l'ourson, c'est une femelle.

Au même moment, la petite Nanuq faisait sa première sortie devant les visiteurs. Une présentation au public tardive mais nécessaire pour protéger la mère et son petit.

Une naissance rare en France

La naissance de ce petit ourson est un événement pour le zoo de Mulhouse car il s'agit de la deuxième naissance viable en France, de cette espèce considérée comme "vulnérable" par l'Union internationale pour la conservation de la nature à cause du réchauffement climatique et de la fonte des glaces.

Le Parc zoologique de Mulhouse fait partie du programme d'élevage européen de cet espèce. Actuellement en Europe, 120 ours polaires vivent dans 40 parcs et zoo différents.