VIDÉO - A six ans, Djino est un phénomène de la batterie, véritable attraction de la Saint-Louis de Sète

À 6 ans, Djino Baranetto maîtrise la batterie d'une manière impressionnante. Il joue avec ses parents Déborah et Richard au sein de la Pena Bellaciao, illustre bande sétoise qui anime les festivités de la Saint-Louis.

La famille Baronetto avec Déborah, Richard et le petit Djino âgé de six ans.

Sète, France

Petit costume blanc, canotier sur la tête et baguettes à la main. Djino Baronetto force le respect : à 6 ans, il maîtrise la batterie comme aucun autre enfant durant les fêtes de la Saint-Louis de Sète (Hérault). Cet autodidacte joue dans la Pena Bellaciao avec ses parents, eux-mêmes férus de musique depuis leur plus jeune âge. Une fierté pour la famille.

Véritable autodidacte, il est presque né en tenant des baguettes

"Moi je veux faire de la musique depuis que je suis né, parce que ma maman elle fait de la batterie." raconte le petit garçon. Sa mère se met à rire : elle joue de la grosse caisse dans la pena à côté de son fils et de son mari qui lui joue de la trompette. "Il a toujours aimé la musique, mais chez nous c'est quelque chose de naturel. On en fait tous depuis petits, on vit musique."

"Quand il est né, il tenait à peine assis qu'il tapait déjà avec des baguettes !" - Déborah Baronetto

Et quand il a commencé à marcher, il a tenu à défiler avec son petit tambour. Un petit tambour vite remplacé par une mini-batterie qu'il maîtrise encore plus que ce que ne s'imaginaient ses parents : "Vendredi dernier, il nous a fait quinze morceau tout seul, rien qu'à l'oreille. On était tous impressionnés."

Mais ce sont bien souvent les spectateurs qui s'extasient le plus devant Djino. Certains ont même conseillé de l'inscrire à l'émission Un Incroyable Talent, mais le papa, Richard reste prudent : "On verra peut-être l'année prochaine, mais avec toutes ces caméras, je ne voudrais pas que ça lui fasse peur. C'est un petitou quand même."

VIDÉO - Djino devant sa batterie pendant les joutes à Sète