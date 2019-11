Vidéo : le plan d'eau du Gardon d'Alès retrouve ses deux couples de cygnes

Alès, France

Le deux couples de cygnes ont retrouvé leur lieu de villégiature habituelle sur le gardon d'Alès (dans le plan d'eau d'Alès-plage en été). Gonflé par l'épisode méditerranéen du week-end dernier, ils ne pouvaient pas passer seuls le seuil de béton créé pour constituer le plan d'eau au bord du centre-ville. A la tombée de la nuit, ce vendredi, il a fallu pas moins de 4 employés municipaux pour les récupérer.

Le Gardon est monté jusqu'à 2M50 contre 70 centimètre à cette période

Pas de dégâts majeurs ni blessés lors de cet épisode méditerranéen plutôt tardif. Une fois ses abords dégagés, les alésiens ont reprise leur promenade. Beaucoup d'entre-eux se sont inquiétés de ne plus voir les deux couples de cygnes, un noir l'autre blanc sur le plan d'eau qui borde Alès-plage en été. Coups de téléphone, mails envoyés à la mairie d'Alès. Mais où sont passés les cygnes ?

Les cygnes n'ont pas pu passer le seuil de béton

Le Gardon est revenu à son niveau normal mais les cygnes avec le courant n'ont pas pu passer le seuil de béton qui permet de constituer le plan d'eau qui borde le centre-ville d'Alès. Un des deux couples, le blanc, avait élu domicile provisoire à près de 3 km de son lieu de résidence habituel.

Ils auraient pu être en danger par les chiens, pour jouer, par les renards aussi

Une équipe dirigée par Vincent Ravel, "responsable" et amoureux du Gardon a passé plus de deux heures pour attraper les deux couples. Aisé pour le couple de cygnes noirs, plus jeunes et ne pouvant voler. Plus compliqué pour les cygnes blancs, possédant plus d’expérience et surtout pouvant voler.