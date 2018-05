Vigneux-sur-Seine, France

Daniel Roure prévient immédiatement : "Je ne suis pas un rappeur, je suis juste quelqu'un qui voulait dire quelque chose". Et Daniel Roure a beaucoup de choses à dire. Il a rejoint la politique lors des élections municipales de 2014, a vécu au Vénézuéla, aux Etats-Unis, a géré plusieurs pressings, notamment à Vigneux-sur-Seine. C'est après son divorce qu'il a commencé à écrire tous les dimanche matins.

Le vieux con c'est bien moi"

Reste à savoir ce qu'est un vieux con ? "C'est vrai que ça pourrait paraître vulgaire mais c'est comme ça qu'on est regardé par les gamins, comme nous, quand on regardait les anciens quand on était jeune. D'ailleurs, on a l'impression, en vieillissant, que nos anciens paraissaient plus vieux. En fait, on a l'impression d'être jeune. Alors on parle, on emploie les mêmes mots qu'eux mais on voit quand même qu'on est décalage. C'est pour ça que j'ai quand même essayé d'écrire quelque chose qui s'appelle "le rap d'un vieux con".

Tu parles avec tes mots d'faire la révolution. En exhibant fièrement la marque de ton caleçon"

Ce rap chanté par Pierre Alam "qui a une grosse voix de vieux con" et mis en musique par Jérôme Thomas, provient d'un recueil de poèmes. "Comment vous le le dire ?" sorti en début d'année. C'est donc l'histoire "d'un vieux" qui parle à un jeune. Il est question du langage, du respect envers les parents et la petite amie.

Daniel Roure dans la salle des mariages de Vigneux-sur-Seine © Radio France - Valentin Dunate

Extrait : "Tu parles avec tes mots d'faire la révolution. En exhibant fièrement la marque de ton caleçon. Celui qu'tu nommes daron cet hommes c'est ton père. Il se bat tous les jours pour se faire son salaire. La vie n'est pas l'poker on ne paye pas pour voir. On n'trouve pas la sortie quand on est dans le noir".