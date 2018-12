VIDEO - Le rap insolite de trois éboueurs de la ville de Paris pour une ville plus propre

Par Jocelyne Jean, France Bleu Paris

"La triple XL" c'est le nom du groupe de rap d'un trio d'agents de la propreté de la ville de Paris. Dans un clip intitulé "La milice verte de Paname" on les voit rapper, pour inciter les Parisiens et les visiteurs à garder propre la capitale et pour parler avec humour de leur travail.