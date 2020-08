VIDEO - Le restaurant Le Goéland 1951 revisite les tubes de l'été

Quand il s'agit de créer le buzz, le restaurant de Réville Le Goéland 1951 connaît la recette ! Après avoir revisité le générique de "Gym Tonic" en Tatatihou, ou encore joué les David Hasselhoff et Pamela Anderson dans Alerte à Tatihou, parodie d'Alerte à Malibu sur la plage de Jonville, le restaurant s'est attaqué aux tubes de l'été. Alors, crise sanitaire oblige, ces chansons emblématiques sont en mode masqué. Trois minutes quinze au total avec tour à tour La Mascarena, France Gale (eh oui) avec Elle l'a ! Elle l'a ! Ou encore Distance sociale, parodie d'Antisocial de Trust.

A savourer sans modération...

En deux jours, la vidéo a été vue plus de 20 000 fois et partagée plus de 500 fois sur les réseaux sociaux.