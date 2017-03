VIDEO : Le squelette du dinosaure de 150 millions d'années est arrivé aux jardins de Marqueyssac en Dordogne

Le squelette du dinosaure acheté pour plus d'un million d'euros par les jardins de Marqueyssac en Dordogne est en plein montage. Plusieurs centaines d'os à assembler. Le dinosaure sera visible à partir du 21 mars prochain.

Le dinosaure acheté le 10 décembre dernier pour plus d'un million d'euros par les Jardins de Marqueyssac en Dordogne est enfin arrivé. Le montage de cet allosaure vieux de 150 millions d'années a débuté hier jeudi.

REPORTAGE | Le squelette de Kan a été minutieusement remonté aux Jardins de Marqueyssac

Montage de la dernière patte de l'allosaure Kan, avec vue sur la Vallée de la #Dordogne aux Jardins de #Marqueyssac pic.twitter.com/CIkSUk7Ro4 — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) March 17, 2017

De l'Ardèche à la Dordogne

Il aura fallu une journée entière aux spécialistes du montage de dinosaures et à une conservatrice pour redonner vie à cet "allosaure de taille moyenne", haut de 2,25 mètres et long de 7,50 mètres. Le squelette était démonté en plus de trois ou quatre-cent pièces. "On n'a pas compté", reconnaît Nicolas Tourment, expert en paléontologie.

Les cervicales du dinosaure, précieusement emballées pour le transport, prêtes à être réinstallées. © Radio France - Morgane Schertzinger - France Bleu Périgord

Après avoir été exposé trois mois à la Caverne du Pont d'Arc en Ardèche, le dinosaure Kan a donc trouvé refuge dans l'ancienne serre des Jardins de Marqueyssac, à Vézac, là où les paons étaient auparavant nourris.

"Il y a eu de gros travaux menés en un temps record", reconnaît Jean Lemoussu, jardinier en chef. Le projet a en effet été validé fin janvier et les travaux ont commencé début février. L'allosaure pose maintenant derrière une vitre, dans une pièce flambant neuve, avec vue sur la vallée de la Dordogne.

On accueille un fossile de 150 millions d'années, oui c'est exceptionnel !

— Jean Lamoussu, jardinier en chef des Jardins de Marqueyssac

La tête du dinosaure est un moulage, la vraie est exposée à côté. © Radio France - Morgane Schertzinger - France Bleu Périgord

"C'est magnifique, il a une vue imprenable ici...", sourit Maria Gonzalez, conservatrice au musée Montmartre à Paris et responsable d'exposition à la Caverne du Pont d'Arc. "Je pense qu'il va être très content ici, il communique très bien avec la nature."

"Un squelette rare"

La tête du dinosaure a été transportée et montée à part du reste du squelette. "Trop fragile et trop lourde", elle sera exposée juste à côté. C'est une tête moulée qui repose ainsi sur le précieux squelette de Kan, dont la particularité est d'être presque entièrement d'origine : "70 à 75% des fossiles sont vrais, c'est même 95% en ce qui concerne la tête", précise Maria Gonzalez. "Je pense que c'est un allosaure de très bonne qualité, c'est très rare d'en trouver un complet comme celui-ci."

Maria Gonzalez et Nicolas Tourment ont pris soin de la tête du dinosaure. © Radio France - Morgane Schertzinger - France Bleu Périgord

En décembre dernier, Kléber Rossillon, propriétaire des Jardins de Marqueyssac, s'offrait aux enchères le squelette de l'allosaure Kan pour 1,128 millions d'euros. Les visiteurs pourront le découvrir à compter de ce mardi 21 mars 14 heures. France Bleu Périgord sera également en direct des Jardins dans l'émission "Ça vaut le détour" de 18 à 19 heures.

