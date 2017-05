VIDEO - Le Thionvillois Nathan Martin champion du monde d'escalade à 16 ans

Ce weekend à Thionville se tient la Coupe de France d'Escalade. Une première pour la région Grand Est. Plus de 400 compétiteurs s'affrontent sur un mur de plus de 13 mètres. Parmi eux, il y a un champion du monde et il est thionvillois. A 16 ans, Nathan Martin est champion du monde cadet.

Le Club d'Escalade de Thionville reçoit la Coupe de France d'Escalade de difficulté, ce weekend au gymnase de la Milliaire. Une première pour la région Grand Est qui n'a jusqu'alors jamais reçue de compétition nationale d'escalade. Une grande fierté pour le Club qui accueille l'élite française de la discipline et surtout son champion local : Nathan Martin. A 16 ans, ce jeune thionvillois est champion du monde cadet d'escalade dans la catégorie en bloc. Ce samedi, il s'est qualifié pour les demi finales de la Coupe de France d'Escalade en atteignant les 13 mètres du mur d'escalade qu'il connait bien.

Petit Nathan ne s'imaginait pas forcément champion du monde d'escalade

A 6 ans, Nathan ne s'imaginait pas forcément champion du monde d'escalade : "Un peu comme tout le monde je préférais faire du foot mais ma mère est prof de sport elle m'a un peu obligé à faire de l'escalade et finalement ça m'a bien plu." Sa maman Carole avait une préférence pour ce sport : "J'avais bien vu que dans l'escalade il y a une très bonne ambiance, il y a de la compétition mais pas de la mauvaise compétition les gamins s'entendent bien ils sont là à s'entraider s'il y a besoin." Depuis son fils a bien grandit, et cumule les titres. Il a reçu le titre de champion de Ligue du Grand Est chez les seniors la semaine dernière et la deuxième place du championnat d’Europe de bloc à Grasse. Sa maman Carole n'avait pas imaginé qu'il irait aussi loin : " C'est une grande fierté parce qu'on sait qu'il y a du travail derrière. Parce que c'est un titre qu'il aura toujours."

Ce n'est pas facile du coup pour ce jeune de 16 ans de concilier le lycée et les entraînements : "C'est un peu dur à gérer les deux quand je sors de cours je vais toujours à l'entrainement le lundi, mercredi et vendredi. De temps en temps, je vais à la salle de musculation et j'ai aussi de quoi m’entraîner chez moi." Pour Antoine Mougel son coach, c'est une chance d'avoir un élément comme lui au club de Thionville : "C'est quelqu'un d'assez timide mais qui adore partager donc une fois qu'il est dans le groupe tout le monde regarde du coin de l’œil. C'est un moteur." Le club de Thionville sera en tout cas bien présent pour l'encourager ce dimanche matin pour les demi-finales de la Coupe de France de difficulté. Rendez-vous ce dimanche au gymnase de la Milliaire de Thionville pour soutenir le jeune Nathan.