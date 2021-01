VIDÉO - Le Vercors plus fort que Bali dans la série "Scènes de ménages" sur M6

Quelle belle surprise ! En début de semaine, les téléspectateurs isérois de la série "Scènes de ménages" sur M6 ont eu la chance de découvrir une séquence dédiée au Vercors. Pourquoi ? Nous avons mené l'enquête.

Si vous aviez le choix entre un séjour dans un hôtel-Spa à Bali ou des vacances dans le Vercors, quel serait-il ? Pour Camille, l'une des héroïnes de la série "Scènes de ménages" sur M6, c'est vite vu ! Alors que pour son anniversaire, Philippe, son conjoint, souhaite lui offrir un séjour de rêve sur l'île indonésienne, elle refuse (gentiment) : "Mon rêve absolu, c'est de découvrir le Vercors !", se justifie-t-elle avant d'ajouter : "Tu savais que depuis Lans en Vercors, on voyait le Mont Blanc ?"

"Tu suis la vallée du Grésivaudan des yeux, tu tournes à 15°C à gauche. Et là, par temps clair, tu vois le Mont Blanc !"

Comme vous, cette scène nous a beaucoup surpris ! Nous avons donc décidé de mener notre petite enquête, qui nous a directement conduit à Antoine Biboud, l'auteur de cette séquence. Ses explications sont simples : Antoine est originaire de Grenoble, et possède une maison de famille dans le Vercors.

"J'y ai passé toutes mes vacances, hiver comme été."

"C'est venu sur l'instant", nous explique-t-il. Antoine avait l'idée du sketch, il ne lui manquait plus qu'une référence géographique française. Il a donc naturellement fait le choix d'un coin qu'il connait très bien. "C'est un petit clin d'œil", à une région qu'il adore. Voilà comment l'une des plus belles cartes postales de l'Isère s'est retrouvée dans la série quotidienne la plus regardée de France ! Merci Antoine :)