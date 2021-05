VIDÉO - Léa, deux ans, "mini pompier" du Nord

Une petite fille de Fournes-en-Weppes fait le buzz ! Elle adore les pompiers et pour son anniversaire, elle a reçu un vrai camion miniature. Dans une vidéo tournée par ses parents, elle le conduit avant "d'intervenir" pour aider sa maman. Elle a été vue plus de 20.000 fois sur Facebook.

Elle est haute comme trois pommes, mais elle porte déjà un uniforme de pompiers. La petite Léa, deux ans et demi, est fan des soldats du feu. Alors pour son anniversaire, ses parents lui ont offert un camion rouge portant le logo du SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours) du Nord. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux!

Ses parents, qui habitent Fournes-en-Weppes, lui ont fabriqué ce camion à partir d'un autre modèle, qu'ils ont repeint et sur lequel ils ont rajouté les détails pour en faire un vrai véhicule de pompier. La vidéo dans laquelle on voit Léa conduire son camion avant de mettre sa maman en PLS a été vue plus de 20.000 fois sur Facebook.

Le SDIS a évidemment adoré cette vidéo : "Bravo à Léa, qui devra encore attendre un petit peu pour rejoindre nos rangs."