VIDEO - Léo, 22 ans, sort la ferraille des rivières avec son aimant

Léo a 22 ans, il est professeur de tennis, et sur son temps libre il extirpe la ferraille de l'Isle à Périgueux, à l'aide d'un aimant. En trois heures, il récupère près de 200kg de métaux.

Périgueux, France

Si vous vous promenez au bord de l'Isle à Périgueux, vous l'avez probablement déjà croisé.

Léo Pérez, 22 ans, repêche la ferraille dans l'Isle à l'aide d'un aimant de la circonférence d'une balle de tennis attaché à une corde de 15 mètres : "C'est quelque chose de passionnant et d'écologique. Dès que j'ai au moins deux heures dans la journée je viens au bord de l'Isle et je lance mon aimant dans l'eau." assure le jeune homme.

Le professeur de tennis pêche tout et n'importe quoi dans la rivière. Des couverts, des panneaux de signalisations ou encore des scooters.

C'est impressionnant le nombre d'objets qu'on peut sortir en quelques minutes

Pour sortir ces gros objets, il a souvent besoin d'un coup de main. Et c'est rare qu'il n'en trouve pas sur la voie verte. Xavier fait partie des passants qui l'on déjà aidé : "J'ai voulu essayé, je suis assez sensible à ça. J'ai été interpellé par ce système d'aimant. C'est impressionnant le nombre d'objets qu'on peut sortir en quelques minutes. C'est ludique en plus c'est écologique."

Toute la petite ferraille comme les couteaux, Léo la jette. Mais les scooters ou encore les vélos sont récupérés par les services municipaux.