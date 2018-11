VIDÉO - Les anti-corridas déposent une gerbe en mémoire des taureaux tués dans les arènes de Nîmes

Par Ludovic Labastrou, France Bleu Gard Lozère et France Bleu

Le CRAC et No Corrida ont rendu hommage en ce jour de Toussaint aux taureaux tués dans les arènes de Nîmes. Date et lieu symbolique, l'esplanade ou la municipalité a inauguré une statue érigée à la gloire de la passion taurine de la ville. Un symbole détourné par les abolitionnistes.