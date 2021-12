VIDEO - Les Ardéchois sont de retour pour chanter le Père Noël

On prend les mêmes et on recommence, en version hivernale. Le collectif de chanteurs ardéchois avait déjà lancé cet été une version 2021 des "Culs terreux", qui avait dépassé les 400 000 vues sur Youtube. Même principe, même filon - la fierté ardéchoise ! -, le voilà de retour pour chanter le Père Noël !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"Le Père Noël est Ardéchois, comme toi !"

Un Père Noël qui a quitté sa Laponie pour s'installer en Ardèche. "Il s'est complètement intégré au paysage et aux locaux, il vit comme eux, il mange du saucisson, il aime la caillette... je suis parti sur ce délire-là !" raconte l'auteur du titre, Emilie Buffa. A peine cinq jours après sa sortie sur Youtube, le clip de leur chanson intitulée "Le Père Noël est ardéchois" dépasse largement les 30 000 vues.

Le chanteur ardéchois Emilien Buffa, déjà à l'initiative de l'hymne de l'Ardèche, a voulu retenter l'aventure. Il écrit les paroles, compose la mélodie, et rappelle les copains, qui reviennent alors quasiment tous après le buzz de leur vidéo précédente. "Puisque c'était tellement bien, c'était presque normal de proposer une chanson pour Noël" raconte-t-il.