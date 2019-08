VIDÉO - Les Bodin's apparaissent dans un clip sur les 130 ans de la vache montbéliarde

Montbéliard, France

Maria, 87 ans, alias Vincent Dubois, et son fils Christian, 50 ans, alias Jean-Christian Fraiscinet, le duo comique des Bodin's originaire de la région Centre - leur ferme théâtre est située à Descartes en Indre-et-Loire - apparaissent dans un clip vidéo pour la promotion des 130 ans de la vache montbéliarde. Le clip a été réalisé par "Dans La Boucle Productions", une agence de production audiovisuelle basée à Besançon.

C'est une race magnifique avec un fessier comme le mien" (Maria Bodin's)

"Il faut la pouponner, la mettre dans son écrin, ce n'est pas tous les jours qu'on a 130 ans, comme disent les Bodin's !", s'amuse dans cette vidéo Nicolas Bucher, du Gaec Bucher du Soleil Levant. Il est éleveur de montbéliardes à Ecurcey (180 laitières pour le Morbier AOP). "C'est une race magnifique avec un fessier comme le mien dans le temps", s'enthousiasme Maria Bodin's. "Et il y a une grande fête, qui va fêter comme il se doit les 130 ans de la vache montbéliarde !"

Un enregistrement spontané

Comment est née l'idée ? "On ne leur a rien demandé! Ils ont proposé la vidéo d'eux-mêmes", explique à France Bleu Belfort Montbéliard Deborah Reichert, la directrice de l'Office de Tourisme du Pays de Montbéliard. "On a sollicité une agence pour faire le clip et c'est l'agence qui a dû leur en parler, tout ça s'est fait par contacts interposés (...) on a trouvé ça super, ils ont pris la balle au bond, ils ont joué le jeu, c'est un clin d’œil très sympa".

Ce samedi 31 août de 10h à 18h, éleveurs et fromagers fêtent les 130 ans de la vache montbéliarde sur le parking de l'Office de tourisme de Montbéliard. Au programme : des expositions, des dégustations - avec un bar à lait - et des animations pour découvrir la race emblématique de la région.