Sous un soleil de plomb, les pilotes de caisses à savon se sont élancés à La Bachellerie, près de Thenon. Plusieurs centaines de spectateurs étaient présents pour applaudir les bolides les plus loufoques et les plus rapides.

La Bachellerie, France

Ils étaient 23 sur la ligne de départ. Chacun son tour, les caisses à savon se sont élancées pour dévaler les rues de La Bachellerie, ce dimanche 5 août. Il s'agissait de la première édition d'un tel événement dans ce village périgourdin.

Malgré la canicule, les spectateurs étaient présents, à l'ombre, sur les bords du parcours. Au total : 720 mètres de descente jusqu'à ligne d'arrivée, où leur temps était enregistré. Les véhicules les plus loufoques ont démarré l'après-midi, suivis par les enfants et les spécialistes de la compétition.

Les participants ont dévalé les 720 mètres de descentes et de virages. © Radio France - Emeline Ferry

Champion de France de course de caisses à savon

Pour personnaliser leurs bolides, les participants les avaient décorés (couleurs, toits, mais aussi branchages ou bien volant en tireuse à bière). Après Bernard Audebert, président du club du troisième âge, qui a descendu le premier le parcours, plusieurs amateurs se sont succédés. Ils ont ensuite laissé place aux pros.

Frédéric Bouyssou, agriculteur à Saint-André d'Allas, près de Sarlat, était présent. Il a été champion de France de course de caisses à savon en 2010. "On est une bande de copains à faire ça souvent", explique-t-il. "On rigole beaucoup, mais quand même il y a un peu de compétition, je suis assez mauvais perdant, donc je fais le maximum pour gagner !".

Avec son bolide, Frédéric Bouyssou a été champion de France de course en caisse à savon en 2010. © Radio France - Emeline Ferry

Thiago, 7 ans et déjà pilote

Car la course de caisses à savon, ce n'est pas qu'un loisir. Certains participants la pratiquent en compétition, comme Tiago, 7 ans, le plus jeune pilote sur la course à La Bachellerie. "Ça va très vite dans la descente", raconte le garçon, qui a parcouru les 720 mètres en 1 minutes 42.