VIDEO - Les championnats de voitures radiocommandées à la Chapelle-sur-Erdre

À chacun sa passion, eux ce sont les petites voitures ! Près de 80 pilotes et autant de bolides étaient dans les startings-blocks tout ce week-end à la Chapelle-sur-Erdre, route de la Jonelière, pour les championnats de France de voitures radiocommandées. Organisés cette année par le Mini-auto-club-Nantais , des passionnés venus de toute la France se sont affrontés sur un circuit, sous une chaleur écrasante, télécommande à la main.

1h30 de réglages pour 10 minutes de course

Certains bolides peuvent atteindre les 130 km/heures. Pour seulement 10 minutes de course, il faut compter au moins une heure et demie de réglages sur son petit bolide. Cette passion est également accessible à tous : le plus jeune participant aux championnats de France n'a que 9 ans, le plus âgé 78 ans.