VIDÉO - Les cinq infos qu'il ne fallait pas rater cet été dans les Hauts-de-France

Vous vous êtes déconnectés pendant l'été ? A l'heure de la rentrée, nous vous proposons un récapitulatif, en images, des événements qu'il ne fallait pas rater ces deux derniers mois dans les Hauts-de-France (Nord-Pas-de-Calais et Picardie).

Dernier jour de vacances pour certain ce dimanche, c'est l'heure de se mettre à jour sur ce qu'il s'est passé cet été dans les Hauts-de-France. France Bleu récapitule pour vous les cinq infos qu'il ne fallait pas rater depuis début juillet, de la Somme au Pas-de-Calais, en passant par le Nord, dans les principales villes et leurs agglomérations comme Lille, Arras, Valenciennes, Calais, Amiens, sur le littoral ou à l'intérieur des terres.

1/Un djihadiste présumé interpellé dans le Pas-de-Calais

L'homme soupçonné d'avoir renversé six militaires de l'opération Sentinelle début août à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) a été interpellé quelques heures plus tard sur l'A16, à hauteur de Marquise entre Boulogne-sur-Mer et Calais.

2/Un fourgon pénitentiaire impliqué dans un grave accident

Dix véhicules ont été impliqués dans l'accident du 27 juillet sur l'A21 dans le Pas-de-Calais. Un poids-lourd a percuté un fourgon pénitentiaire. Vingt-deux personnes ont été blessées dont trois très gravement (le chauffeur du camion, celui du fourgon et un détenu).

3/Tiago, neuf ans, disparu à Tourcoing et retrouvé sain et sauf à Paris

Ce petit garçon de neuf ans a disparu de chez lui, à Tourcoing, pendant le week-end du 14 juillet. Sans nouvelle depuis le vendredi, la police l'a localisé le dimanche... à Paris. Il aurait pris le train tout seul !

4/La terrasse du casino de Cayeux-sur-Mer effondrée

En pleines festivités du 15 août, un concert devait commencer quand la terrasse en bois du casino de Cayeux-sur-Mer s'est effondrée. Une trentaine de personnes se trouvaient sur la terrasse d'environ 25m². Ils on fait une chute d'environ 1,70m. Grosse frayeur mais, heureusement, seulement des blessures légères, dorsales ou cervicales.

5/Amiens dans l'élite

On ne va pas se le cacher, ce n'est pas simple de faire ses premiers pas dans l'élite mais le promu des Hauts-de-France, Amiens, a déjà réussi à décrocher une victoire dans ce championnat de Ligue 1. C'était le 26 août et Amiens a battu Nice trois buts à zéro. Cette saison dans les Hauts-de-France, on suit aussi le Losc, le RC Lens et Valenciennes.

