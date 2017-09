VIDÉO - Les cinq infos qu'il ne fallait pas rater cet été en Normandie

Vous vous êtes déconnectés pendant l'été ? A l'heure de la rentrée, nous vous proposons un récapitulatif, en images, des événements qu'il ne fallait pas rater ces deux derniers mois en Normandie.

A l'heure de la reprise et du retour des enfants à l'école, c'est le moment de se mettre à jour sur ce qu'il s'est passé cet été en Normandie. France Bleu récapitule pour vous les cinq infos qu'il ne fallait pas rater depuis début juillet, de la Manche à la Seine-Maritime, en passant par le Calvados, l'Orne et l'Eure, dans les principales villes comme Rouen, Le Havre, Evreux, Caen, Alençon, Cherbourg ou Saint-Lô, sur les plages du Débarquement ou à l'intérieur des terres.

1/500.000 personnes étaient au Havre pour les Géants de Royal de Luxe

La compagnie Royal de Luxe et ses Géants étaient de retour en Normandie après 11 ans d'absence et une foule émue était au rendez-vous au Havre les 7, 8 et 9 juillet pour ces retrouvailles.

2/Hommage au père Hamel, un an après l'attentat

Le 26 juillet 2016, la mort du père Hamel assassiné par deux djihadistes dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray avait touché bien au-delà de la Normandie. Cet été, de nombreux hommages ont été rendus au prêtre, un an après le drame.

3/Des centaines de communes font le choix des quatre jours d'école

C'est la "nouveauté" de la rentrée des classes : certaines communes ont choisi de repasser à la semaine des quatre jours plutôt que quatre jours et demi. Le plus souvent ce sont des communes rurales qui font ce choix mais, par exemple, dans l'agglomération de Rouen, Bois-Guillaume change de rythme.

4/L’alliance perdue puis retrouvée via Facebook (grâce aux 220.000 partages)

Incroyable histoire de l'été : un chasseur de métaux retrouve une alliance sur la plage de Courseulles-sur-Mer (Calvados). Il lance un appel sur Facebook. Et un couple de Nordistes reconnait sa bague perdue il y a un an.

5/Un vrai-faux vétéran démasqué

George Klein, 96 ans, avait été l'une des vedettes des dernières commémorations du Débarquement. Un appel à contribution avait même été lancé pour l'aider à venir en France. Malheureusement, l'Américain a reconnu cet été qu'il n'avait pas réellement participé au Débarquement à la Pointe du Hoc même s'il a combattu au sein des troupes alliées.

