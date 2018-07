Aveyron, France

L'opération est exceptionnelle. C'est seulement la deuxième fois en 25 ans que des cloches sont hélitreuillées par l'entreprise Bodet, le seul restaurateur de cloches en France.

Après celles de Rocamadour (Lot) en 1995, ce sont trois des quatre cloches de l'abbatiale, des XIe et XIIe siècles, de Conques, qui se sont ainsi envolées au petit matin ce mercredi. Opération réalisée sous les yeux d'une poignée d'habitants mais aussi de pèlerins des Chemins de St Jacques de Compostelle dont Conques est une étape importante.

Trois cloches de 425, 333 et 79 kilos dont les tintements rythmaient la vie du village aveyronnais et celle des sept moines de l'abbatiale qui est est classée aux monuments historiques et inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. La quatrième cloche, et plus grosse, elle pèse 963 kilos, sera rénovée sur place.

L’hélicoptère et les cloches reviendront à l'automne prochain.

